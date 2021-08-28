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Bisikletli kapkaççı dövmesinden yakalandı

Bisikletli kapkaççı dövmesinden yakalandı
Bisikletli kapkaççı dövmesinden yakalandı

Bursa'da 3 farklı mekânda bisikletle gezerek 3 kadının çantasını çalan kapkaççı, boynundaki dövme yüzünden yakayı ele verdi. Kapkaç şüphelisinin bisikletle kaçtığı ânlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisikletli kapkaççı dövmesinden yakalandı - Tıkla İzle

Yıldırım'ın Arabayatağı ve Osmangazi'nin Çiftehavuzlar ile Alemdar mahallelerinde aynı gün 3 ayrı kapkaç hadisesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Y.Ü, bir gün içerisinde 5 bin liralık kapkaç yaptı. Hedefinde kadınlar olan kapkaç şüphelisinin, bisikletiyle kadınların yanına yaklaşarak çantalarını alıp kaçtığı belirlendi.

Üç kadın müştekinin ihbarı üzerine harekete geçen YAN-DOL ekipleri, olayların gerçekleştiği bölgelerdeki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin olayları gerçekleştirirken bisiklet kullandığı ve boynunda dövmesi olduğunu tespit eden ekipler farklı bölgelerde araştırma başlattı.

Şüpheli Y.Ü. ekiplerin titiz çalışması sayesinde saklandığı ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı eşyaların bir kısmı müştekilere teslim edildi.

O ânlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şüphelinin bisikletle kapkaç olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtığı görüldü.

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