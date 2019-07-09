‘Bisikletli zabıtalar' iş başında

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, büyük tepkilere yol açan Atakum ilçesi sahil şeridinde yer alan bisiklet yolundaki işgallere karşı harekete geçti. Daire Başkanlığı, sadece bisiklet tutkunlarının değil tüm vatandaşların tepkisini çeken bisiklet yolu ihlallerine karşın bisikletli zabıtaları devreye soktu.

Yaya ve motorlu taşıt işgali

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte Batı Park'tan başlayarak Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'ne kadar devam sahil bandındaki bisiklet yolu, adeta motorlu taşıt işgaline uğradı. Bazı yayaların da kullanmakta sakınca görmeyerek tehlikeye davetiye çıkarttıkları bisiklet yolundaki bu işgaller, beraberinde bisiklet tutkunlarının ve duyarlı vatandaşların tepkisine yol açtı. Harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı bisikletli zabıta ekipleri, işgalin önüne geçmek için bisiklet yolunda görevlendirildi.

İzinsiz çadırlara da müdahale

Batıpark'tan Adnan Menderes Bulvarı'nın sonuna kadar olan yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinde görev yapacak olan zabıtalar, haftanın her gün 24 saat iş başında olacak. Bisiklet yolundaki motosiklet ve yaya işgallerinin önüne geçmek için kurulan ekip ayrıca sorumluluk alanlarında izinsiz çadır kuran vatandaşlara da müdahale ederek gerekli işlemleri yapacak.

Yaz ayları boyunca yürürlükte olacak çalışma kapsamında ikişer kişilik 3 grup 24 saat boyunca çalışarak sahil şeridinde meydana gelecek olumsuzluklara karşı önlem alacak.