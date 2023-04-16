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Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu

Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu
Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Dicle Nehri'ne uçtu.

 

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bismil ilçesi Dicle Mahallesi Millet bahçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ABC 082 plakalı otomobil Dicle Nehri'ne uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde bulunan sürücü hafif yaralandı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Nehre uçan araç olay yerine çağrılan vinç ile çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Gündüz
 

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