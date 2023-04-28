Bismil'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 21 TH 717 plakalı otomobil ile 06 CVG 655 araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 CVG 655 plakalı araç, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Muhammet Hüseyin İçli - Hasan Gündüz

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