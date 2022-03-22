Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 - Galatasaray: 68

Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça her iki takımda karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyotu Galatasaray 24-22 önde tamamladı. İkinci periyot kıyasıya mücadeleye sahne olurken, devreye Galatasaray 43-40 önde girdi. Maçın 3. periyotunda rakibine göre biraz daha iyi oynayan Fenerbahçe Safiport, bu periyotu 57-53 önde tamamladı. Maçın son periyotunda etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safiport, maçı 74-68 yenerek, ikinci yarı finalist oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Göksun Öz, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 4, Olcay Çakır Turgut 10, Şerife Alperi Onar 9, Olatayo Williams 8, Tuğçe Canitez 16, Kayla Renae Mc Bride 9, Alina Iagupova 18

Galatasaray: Kaela Davis 8, Melis Gülcan 6, Sude Yılmaz 5, Kelsey Plum 24, Tina Krajisnik 11, Merve Aydın 9, Shante Marie Evans 5

1. periyot: 22-24 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-43 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 57-53 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Koray Ünlü