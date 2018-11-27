İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitcoin depremi

Bitcoin depremi
Bitcoin depremi

Spekülatif fiyat artışıyla fiyatları hızla yükselen kripto para piyasasında tarihin en sert düşüşü yaşıyor.

Kripto para deyince akla ilk gelen para birimi Bitcoin'in piyasa değeri ilk defa 15 Kasım'da 100 milyar doların altına geriledi. Şu aralar 3.500-4.000 dolar arasında seyreden Bitcoin, 2011 yılındaki yüzde 93 ve 2013 - 2015 yıllarındaki (Tokyo merkezli kripto Borsası Mt. Gox'un çöküşü esnasında) yüzde 84'lük düşüşüne yaklaştı. Dolar cinsinden verdiği hasar ise çok daha yüksek oldu: oinMarketCap.com tarafından takip edilen kripto paraların değeri, zirveden beri 700 milyar dolardan daha fazla düştü. Bitcoin'deki düşüşe bağlı olarak bir zamanlar 1 trilyon dolarlık hedeflerin konuşulduğu kripto para piyasası da 140 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'deki sert düşüşe rağmen uzmanlar, kurumsal yatırımcılardan gelecek talebin yükseliş tetikleyeceğini düşünüyor. Buna karşın büyük fon yöneticilerinin çoğu platform güvenliği, piyasa manipülasyonu ve regülasyona dair risklere ilişkin endişelerin etkisiyle kripto paralardan uzak duruyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.