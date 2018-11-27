Bitcoin depremi

Kripto para deyince akla ilk gelen para birimi Bitcoin'in piyasa değeri ilk defa 15 Kasım'da 100 milyar doların altına geriledi. Şu aralar 3.500-4.000 dolar arasında seyreden Bitcoin, 2011 yılındaki yüzde 93 ve 2013 - 2015 yıllarındaki (Tokyo merkezli kripto Borsası Mt. Gox'un çöküşü esnasında) yüzde 84'lük düşüşüne yaklaştı. Dolar cinsinden verdiği hasar ise çok daha yüksek oldu: oinMarketCap.com tarafından takip edilen kripto paraların değeri, zirveden beri 700 milyar dolardan daha fazla düştü. Bitcoin'deki düşüşe bağlı olarak bir zamanlar 1 trilyon dolarlık hedeflerin konuşulduğu kripto para piyasası da 140 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'deki sert düşüşe rağmen uzmanlar, kurumsal yatırımcılardan gelecek talebin yükseliş tetikleyeceğini düşünüyor. Buna karşın büyük fon yöneticilerinin çoğu platform güvenliği, piyasa manipülasyonu ve regülasyona dair risklere ilişkin endişelerin etkisiyle kripto paralardan uzak duruyor.