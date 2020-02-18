'Bitki çayları yumurtalık kanseri riskini azaltır'

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniğinden Diyetisyen Nursena Altunsu, kışın vazgeçilmesi bitki çaylarının faydalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altunsu, dünyanın en eski içeceklerinden biri olan çayın M.Ö. 2700 yıllarında keşfedildiğini belirterek "Çay, Asya kökenli Camellia sinensis bitkisinin yeşil yapraklarından elde edilir. Aynı bitki türünden gelmelerine rağmen farklı fermantasyon işlemlerine maruz kalması sonucu siyah, yeşil, beyaz ve oolong çayı olmak üzere dört ana çeşit çay üretilir." ifadelerini kullandı.

Obeziteyi önler, kalbi korur

Dünya çapında sudan sonra en fazla çayın tüketildiğine işaret eden Altunsu, şu bilgileri paylaştı: "Siyah, yeşil ve beyaz çayın yağ sindirimi ve emilimini sınırlandırarak, yağ doku büyümesini engelleyerek, karaciğer lipid metabolizmasını düzenleyerek, yağ yıkımını destekleyerek, iştahı baskılayarak obezite oluşumunu önleyebileceği yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Ayrıca siyah ve yeşil çay içerdiği etken maddeler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemekte, inflamasyonu baskılayarak antimikrobiyal aktivite göstermektedir. Bununla birlikte yeşil çayın kan şekerini dengeleyerek diyabet, kan kolesterol ve trigliserid seviyelerini azaltarak kalp ve damar hastalıkları oluşumunu engelleyebileceği mevcut araştırmalarca kanıtlanmıştır."

5 kupaya kadar tüketilebilir

Altunsu, Türkiye'de yaygın tüketilen ıhlamur, yasemin ve melisa çayının mide-bağırsak sistemi hastalıklarında rahatlatıcı etki gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: "Bununla birlikte melisa ve papatya çaylarının stres ve gerginlik giderici etkisi bulunmaktadır. C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde kış aylarında hastalıklardan korunmak için kuşburnu ve hibiskus çayları tercih edilebilir. Bitki çaylarının, içerdiği antioksidan işlevi gören flavonoidler sayesinde yumurtalık kanseri riskini azalttığı bildirilmiştir. Bitki çaylarının hamilelik ve emziklik döneminde, tansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi durumlarda doktor veya diyetisyene danışarak tüketilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber yetişkinler için günde 2-5 kupa bitki çayı tüketimi, fiziksel-bilişsel performansı arttırmakta ve yorgunluğu azaltmaktadır."