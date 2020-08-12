Bitkisel beslenme trendi yükseliyor

Son zamanlarda popülerliği artan bitkisel bazlı beslenme 2020'nin en çok önerilen beslenme trendleri arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), sürdürülebilir beslenmeyi; besleyici, güvenli, sağlıklı, ekosistemi koruyucu, ulaşılabilir, adil, ekonomik olarak erişilebilir, doğal kaynaklı yaşam biçimi olarak tanımlıyor. Sürdürülebilir beslenme için atılabilecek adımların başında ise besin çeşitliliğini artırmak, hayvansal gıdalar yerine bitkisel bazlı gıdalara ağırlık vermek ve gıda israfını engellemek geliyor. Sağlıklı beslenme tercihinin artık sürekli değişen trendlerden bağımsız olarak bir alışkanlığa dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bitkisel bazlı bir gıda olan margarinin de bu alışkanlıklara paralel olarak hayvansal alternatiflerine göre daha çok tercih edildiğini söyledi.

‘'Kolesterol, trans yağ içermemesiyle revaçta''

Dünyanın ekolojik sağlığı için bitkisel bazlı beslenmenin giderek daha çok öne çıktığını aktaran Ebru Akdağ, “Bitkisel bazlı beslenme, tüm bitkisel yağları daha da önemli bir konuma taşıyor. Her biri farklı beklentilere cevap veren zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı gibi ürünlere ilgi artıyor. Tamamen bitkisel yağlardan oluşan ve bitkisel kaynaklı her gıdada olduğu gibi kolesterol içermeyen margarinler de bu akımdan olumlu olarak etkileniyor. Ayrıca ülkemizde üretilen margarinler trans yağsız olduğu için kolesterolü artırıcı etkisi de bulunmuyor. Dolayısıyla kolesterolüne dikkat etmek isteyenler hayvansal alternatifler karşısında margarini tercih ediyor'' dedi.