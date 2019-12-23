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Bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole uçarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Derince ilçesi Sırıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet A. idaresindeki 41 KJ 490 plakalı bitkisel yağ yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 2 metre aşağı kayan kamyon yan yatarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Ahmet A. yaralanırken, kamyonun kasasında bulunan ambalajlardaki yağlar ise etrafa saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ahmet A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Mustafa Taşören
 

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