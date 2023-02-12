İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı

Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı
Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 138 saat sonra bir binanın enkazından 17 yaşındaki Baran'ı sağ olarak kurtardı.

Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 6'ıncı gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Hoca Ömer Mah. 215. Sokak numara 8 adresinde enkaz içerisinde yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda 17 yaşındaki Baran Bakır isimli genç canlı olarak kurtarıldı. Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan Baran Kaya sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Vahit Olcay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.