İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis JÖH, 160 saat sonra enkazdan Aysima'yı sağ olarak çıkardı

Bitlis JÖH, 160 saat sonra enkazdan Aysima'yı sağ olarak çıkardı
Bitlis JÖH, 160 saat sonra enkazdan Aysima'yı sağ olarak çıkardı

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 160 saat sonra bir binanın enkazından 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.

Enkazdan 156 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 7'nci gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesinde enkaz içerisinde yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Ayima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.
Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan kardeşler sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vahit Olcay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.