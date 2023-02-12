Bitlis JÖH, 160 saat sonra enkazdan Aysima'yı sağ olarak çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 7'nci gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesinde enkaz içerisinde yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Ayima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.

Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan kardeşler sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vahit Olcay



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