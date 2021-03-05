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Bitlis şehitlerinin naaşları devlet töreni için Ankara'ya getirildi

Bitlis şehitlerinin naaşları devlet töreni için Ankara'ya getirildi
Bitlis şehitlerinin naaşları devlet töreni için Ankara'ya getirildi

Bingöl’den Tatvan’a giden helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin naaşı cenaze töreni için Ankara’ya getirildi.

Bitlis şehitlerinin naaşları devlet töreni için Ankara’ya getirildi - Tıkla İzle

Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşları, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenecek devlet töreni için Ankara'ya getirildi.

Burada düzenlenecek törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere Etimesgut Havalimanı'ndan memleketlerine uğurlanacak.

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