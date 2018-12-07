Bitlis ve Hizan'daki sokağa çıkma yasakları kaldırıldı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ilçe sınırları içerisinde bulunan Ekinli, Deliklitaş, Bilgili, Sarıbal, Yaylacık, Çalışkanlar, Yeniçay, Yolbilen, Gedik, Akyazı, Özenli, Sarıtaş, Uzerban, Erencik, Otluk, Tatrik, Harmandöven, Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Recepli, Akşar köyüne bağlı Aşağı Kılavuz, Yukarı Kılavuz, Üçdirek, Küplü, Kanigölü, köy/mezraları, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu, Horozdere, Karaağaç, Ağılözü, Bereket köy/mezralarında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilan edilen sokağa çıkma yasakları, 7 Aralık 2018 günü saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır.

Öte yandan Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Ilıcak, Üçevler, Oğulcak, Kalupat, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Karakuş, Aşağı Yolak, Yukarı Yolak, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Yukarı Dikme, Aşağı Dikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köyleri bölgelerinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı 7 Kasım 2018 Cuma günü saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Vahit Olcay



