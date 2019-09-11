Bitlis'in Valiliği'nden trafik kazasıyla ilgili açıklama

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Hizan ilçesi Kalkanlı köyü Derince mevkiinde saat 09:30 sıralarında 65 AZ 282 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek, 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere toplam 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 8 vatandaşımız Hizan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Sevk edilen yaralıların tedavileri sürdürülmektedir. Ölen 6 öğrencinin, 5'nin Bitlis'te 1'nin İstanbul'da eğitimini devam etmekte oldukları anlaşılmış olup, kaza ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

Abdullah Ölez