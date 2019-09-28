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Bitlisli aşiret reisleri ve kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine ziyaret

Bitlisli aşiret reisleri ve kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine ziyaret
Bitlisli aşiret reisleri ve kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine ziyaret

Bitlis’teki kanaat önderleri, aşiret reisleri ve bazı sivil toplum kuruluşları Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Bitlis'ten giden kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve aşiret reisleri oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Birlik Vakıf Bitlis Şube Başkanı Maşallah Albeni, Medeniyet Platformu Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Tatvan Ticaret Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adağ, Geylani Medreseleri Temsilcisi Cemalettin Geylani, Ohin Medreseleri Temsilcisi Faruk Ayte, Ulu Cami İmamı Engin Çiçek, Silokan Aşiret Temsilcisi Abdulbari Kocakaplan ve Şego Aşiret Temsilcisi Ahmet Çelik anneleri ziyaret ederek her daim arkalarında olduklarını belirtti.

Vahit Olcay

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