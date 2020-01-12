Bitlisliler hafta sonlarını kayarak geçiriyor

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuk, genç ve yaşlılar, kayak tesisine akın ederek kaymanın keyfini yaşıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te vatandaşlar hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini Rahva bölgesindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi'ne attı. Dideban Spor Kulübü Başkanı Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını, herkesin mutlaka kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.

Ahlat Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman ise, 25 kişilik bir ekiple bugün kaymaya geldiklerini belirterek, “El Aman Hanı Kayak Merkezi'ne geldik. Bugün doğunun en çok karı alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz, aynı zamanda öğretiyoruz. Bugün Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi, mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek, çünkü hem kışımız var, yararlanmamamız olmazdı” diye konuştu.

Arif Barış Özer ise, 21 aydır Bitlis'te görev yaptığını ifade ederek, “Bitlis'te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva kayak merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum buradan. Kayak sporunun çok değerli bir spor olduğuna inandım, yeni başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum” dedi.

Vahit Olcay