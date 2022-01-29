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Bitlis'te 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi

Bitlis'te 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi
Bitlis'te 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince, şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 14 kilo 390 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrolü uygulamasında, hareketlerinden şüphelenilen Ş.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 14 kilo 390 gram reçine esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulmuş, şüpheli şahıs ise gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs yâda şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Vahit Olcay

 

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