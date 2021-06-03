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Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren-11 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 2 Haziran 2021 günü Bitlis Tatvan Anadere köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 3 Haziran 2021 günü “Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki Kocak 2021/1” operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el bombası, 5 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 120 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 158 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 adet fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Vahit Olcay
 

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