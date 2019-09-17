Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bugün Bitlis merkez kırsalında bölücü terör örgütünün barınma alanının tespit edilmesi üzerine yakın hava desteği talebinde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 2 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Aynı bölgede yapılan temas arama faaliyetinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Vahit Olcay