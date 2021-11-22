Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Valiliği tarafından 18 Kasım Perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan edilen merkez ve Mutki ilçesi sınırları içerisindeki; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde başlatılan hava destekli operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Çevre illerden çok sayıda birliğin de destek verdiği operasyonlarda, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu değerlendirilen alanlar tel tek taranırken, barınma amaçlı kullandıkları değerlendirilen sığınaklara ise operasyonlar düzenleniyor. Devam eden operasyonlar kapsamında Mutki bölgesinde hava kuvvetlerinin de desteği ile 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerini genişleten güvenlik güçlerinin bölgede yer alan Sarpkaya mevkiinde içerisinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu değerlendirilen bir mağara tespit ettiği, tespit edilen mağaraya yönelik operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan; sokağa çıkma yasağı ve operasyonların devam ettiği bölgede teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.