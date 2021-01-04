Bitlis'te 250 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2021-2 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda Güllüce köyü kırsalında iki mağara ve 14 adet jelikan bidon içerisinde 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 adet leşker kıyafeti, 2 çift mekap ayakkabı, 4 adet güneş paneli, 3 adet kütüklük, 2 adet koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 adet kol saati, 12 adet çakmak gazı, 15 adet inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 adet alyan anahtar, 1 adet keski, 1 adet kurbağacık, 1 adet tornavida, 10 kilogram deterjan ve 750 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve 100 adet giyim malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen malzemelerden Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi. Mağaralar kullanılmaz hale getirilirken, bölge halkının huzur ve güvenliği için operasyonların süreceği ifade edildi.

Vahit Olcay