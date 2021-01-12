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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları’nın son vuruşunda Bitlis Sehi’de 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; Bitlis-Sehi Ormanlarında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Yunus Emre Kartal
 

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