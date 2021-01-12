Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; Bitlis-Sehi Ormanlarında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.
Yunus Emre Kartal