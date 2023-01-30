Bitlis'te 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı merkezde 30, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Vahit Olcay

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