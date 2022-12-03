Bitlis'te 60 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet çerçevesinde Bitlis'e merkeze Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulamaları yapıldı.

Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde, bir araç içerisinde yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yurda yasadışı yollarla giren göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen M.N. ve M.A. isimli şüpheliler hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 60 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Vahit Olcay





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.