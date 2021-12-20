İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi
Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

Bitlis'te üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar 1,5 gün tatil edildi.

Bitlis’te 76 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi - Tıkla İzle

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 76 köy yolunun açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı. Ayrıca şehir merkezinde karayolları ve belediye ekipleri ana ve ara artellerde karla mücadeleye devam ediyor.

Vahit Olcay
 

İLGİLİ HABER
Eskişehirde 3 ilçede okullar tatil Eskişehir’de 3 ilçede okullar tatil

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.