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Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgede çalışmalar zorlu şartlarda devam ediyor

Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgede çalışmalar zorlu şartlarda devam ediyor
Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgede çalışmalar zorlu şartlarda devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 asker şehit oldu, 4 asker ise ağır yaralandı. Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zorlu şartlarda devam ederken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Çekme köyü yakınlarına düşen helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu düştüğü tespit edildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 9 şehit 4 askerin ise yaralandığı açıklandı. Helikopterden yaralı olarak kurtarılan yaralı askerler ambulanslarla olay yerinden alınıp Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılırken, şehitlerin naaşları da kaza yerinde alınmaya devam ediliyor. Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zorlu şartlarda devam ederken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

Hakan Okay – Recep Gökhan Kılıç

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