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Bitlis'te bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti

Bitlis'te bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti
Bitlis'te bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti

Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te son yağışlarla birlikte bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti.

Bitlis’te bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti - Tıkla İzle

Aldığı kar miktarı nedeniyle ‘karın başkenti' olarak anılan Bitlis'te yoğun kar yağışı devam ediyor. Özellikle son birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle kent tamamen kara gömüldü.

Önceki yıllara kıyasla geçen yıl karın az yağdığı Bitlis'te bu yıl rekor miktarda bir yağış gerçekleşti. Meteoroloji verilerine göre, Aralık 2021 ile Mart 2022 ayları arasında Bitlis'e yağan kar miktarı 8 metre 5 santimetre olarak ölçüldü. Tek katlı evler ve araçların kar altında kaybolduğu şehirde son 24 saatte yağan kar ise 58 santimetre olarak ölçüldü.

Bu sezon Bitlis'e düşen toplam kar miktarı 8 metre 5 santimetreyi bulurken, kentte etkili olan yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Recep Gökhan Kılıç - Vahit Olcay - Hakan Okay
 

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