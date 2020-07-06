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Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde yol kontrolleri esnasında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şahıs hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 'Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Hizan ilçesi Sağınlı-Ballı köy yolu üzerinde, 03 Temmuz ve 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan şok yol kontrolü faaliyetlerinde üç ayrı araç ve araç içerisindeki 6 şahıs üzerinde icra edilen aramalar neticesinde; 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet FN-FALL marka uzun namlulu silah, 1294 adet 7,62 mm çapında fişek, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 17 adet Kaleşnikof şarjörü, 4 adet FN-FALL marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve 1 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir.

Yakalanan 6 şahıs hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 'Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet' suçlarından işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Vahit Olcay

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