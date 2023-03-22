Bitlis'te dev kaya blokları karayoluna düştü

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan dağlık alandan havaların ısınmasıyla beraber kopan yüzlerce ton ağırlığındaki kaya blokları karayoluna düştü. Dev kaya bloklarının yola düşmesi sonucu kısa bir süre ulaşıma kapanan yoldan o sırada herhangi bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Güvenlik nedeni ile kısa bir süre ulaşıma kapanan yolda Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin aldığı önlemlerin ardından yol tekrar tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği tarafından yola düşen küçük kaya parçaları iş makinesi ile temizlenirken büyük kaya blokları ise parçalanarak yoldan kaldırılacak.

Vahit Olcay

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