İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Bitlis'te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
Bitlis'te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Bitlis merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası neticesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilimiz merkezli Bitlis 5, Malatya 1, Muş 1, Ağrı 1, İstanbul 1, Van 1, Hatay 1 ve Niğde 1 olmak üzere toplam 12 şüpheliden 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanmış, adli işlemlere başlanılmıştır. Niğde ilinde bulunan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle mücadele operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Vahit Olcay
 

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