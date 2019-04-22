Bitlis'te intihara teşebbüs eden vatandaş, polisler tarafından son anda kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde bir vatandaşın ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Mutki Köprüsü olarak bilinen mevkide suya atlayarak intihara teşebbüs eden vatandaşı son anda kurtardı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiş, yoğun kar yağışı altında şahsın atladığı yerden başlayarak akıntı istikametinde dere boyunca fener ve projektör ile derhal arama çalışmalarına başlanılmış olup; saat 22.40 sıralarında Mutki Köprüsü'nden yaklaşık 100 metre ileride E.Y. isimli şahıs donmak üzereyken bulunmuş ve 112 ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Bitlis Devlet Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.

Vahit Olcay

