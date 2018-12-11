Bitlis'te kar yağışı başladı

Gündüz saatlerinde fırtına ve yağmurun etkili olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Özellikle Tatvan – Bitlis arasında bulunan Rahva Bölgesinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle görüş mesafesi de düştü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda ise uyarılar yapılıyor.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.

Hakan Okay

