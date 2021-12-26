Bitlis'te kayak sezonu açıldı

Bitlis Valiliği'nin oluru ile açılan kayak merkezleri, 7'den 70'e kayak severlerle doldu. Bitlis merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve Tatvan yolu üzerindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi adeta dolup taştı. Çevre illerden de gelerek bu tesislerde kayak yapanlar, pandemi döneminde yaşadıkları stresi burada attıklarını söyledi.

Günlük ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanan kayak merkezleri, gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri arası hizmet veriyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 2 metreye ulaşırken, vatandaşlar kayak sporunu özlediklerini belirttiler.

Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü Erhan Onur Güler Kayak Merkezi Sorumlusu Sani Koçyiğit, yeterli karın yağmasıyla pisti tam anlamıyla açtıklarını belirterek, kayak sever vatandaşları kayak yapmaya davet etti.

Hem kayak sever hem de kayak hocalığı yapan Yusuf Ziya Erem ve Mesut Höyüt ise kayak tesisinde geleceğin kayakçılarını yetiştiriyor.

Vatandaşlardan Fadıl Kara da, kayak sezonunun açıldığını ifade ederek hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Vahit Olcay

