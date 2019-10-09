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Bitlis'te otel yıkıldı tarihi eserler ortaya çıktı

Bitlis'te otel yıkıldı tarihi eserler ortaya çıktı
Bitlis'te otel yıkıldı tarihi eserler ortaya çıktı

Bitlis’te İl Özel İdaresine ait olan Hanedan Otel'in yıkılmasıyla tarihi ‘Hatuniye Köprüsü’ ortaya çıktı.

Bitlis'te dere üstünde bulunan binaların yıkılarak eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünümü sağlamak ve yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmek amacıyla Dereüstü Islah Projesi kapsamında yıkımlar başladı. Projenin hayata geçirilmesiyle ilk olarak mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan halk arasında Hanedan Otel olarak bilinen otelin yıkımı için 30 gün süre belirlenmesine rağmen çarşı esnafını ve vatandaşları biran önce rahata kavuşturmak amacıyla yıkım çalışması hızlandırılarak 10 gün içerisinde yıkım tamamlandı. Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte çarşı merkezimizdeki tarihi eserlerden olan ‘Hatuniye Köprüsü' ortaya çıktı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte diğer eserlerinde ortaya çıkması ve dere üstünün temizlenip ıslah edilmesi sonucunda çarşı merkezi bugünkü halinden çok daha güzel bir yapıya sahip olacak.

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