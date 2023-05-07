Bitlis'te şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kavuştuk, Göldüzü ve Esenkıyı köylerinde şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçtu. Göldüzü köyünde yaşayan Murat Oti isimli vatandaş, sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın çatılarını uçurduğunu belirtti. “Ati, Rüzgar çatımızı uçurdu, çok hasar meydana geldi. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Esenkıyı köyünde yaşayan Danyal Koçalı da, etkili olan rüzgarın depolarını yerle bir ettiğini söyleyerek, “Rüzgar, deponun çatısını 150 metre uçurarak komşumuzun bahçesine düşürdü. Bunu tekrar yapmaya imkanımız yok. İnşaat işçisiyim, 6 ay evde ve 6 ay ise gurbetteyiz. Yetkililerden yardım talep ediyoruz” diye konuştu.

Orhan Emen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.