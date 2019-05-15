Bitlis'te sokağa çıkma yasağı !

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Sarıkonak, Abacılar, Harmanyeri, Esenburun, Güllüce, Aşağı Çobansuyu, Çobansuyu, Akgün, Kutlu, Kınalı, Uçankuş, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme köy ve mezraları bölgelerinde, BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 06.00'dan 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Vahit Olcay

