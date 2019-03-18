İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı !

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı !
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı !

Bitlis’in Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarlarında 28 Ocak tarihinde uygulanmaya başlanan soka çıkma yasağı kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren (Öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı İlan edilmiş olup, söz konusu sokağa çıkma yasağı 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23:59'dan itibaren kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.