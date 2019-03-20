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Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı !

Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı !
Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı !

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü propagandası yapma suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada,

“Bu kapsamda ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma' suçlaması ile 20 Mart 2019 tarihinde 7 şüpheliye yönelik Bitlis il merkezi, Ahlat, Tatvan ve Mutki ilçelerinde yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlıkla devam edecektir” denildi.

 

 

 

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