Bitlis'te terör propagandasına 5 gözaltı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Türk Silahlı Kuvvetlerimizce sınır ötesine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen beş şüpheliye yönelik Bitlis ili merkez ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; S.K., A.B., H.A., L.B., E.A. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.