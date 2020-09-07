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Bitlis'te TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde kadın yapılanmasından sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde kadın yapılanmasından sorumlu terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde kadın yapılanmasından sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda TURUNCU kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın tam açıklaması: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi. "

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