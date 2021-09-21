Bitlis'teki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon başarıyla sonuçlandı

Bitlis ve Siirt il Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları neticesinde “Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş. Eyüp Fidan 2021-136” operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Operasyonda 1'i kadın 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 100 adet Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 8 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet fotoğraf makinesi ve şarj cihazı, çeşitli miktarda yaşam, giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Vahit Olcay

