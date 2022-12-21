Bitlis'ten Adana'ya yola çıkan kadın 4 gündür kayıp

Tatvan'da yaşayan iki çocuk annesi Sevgül Çorak (30), 17 Aralık günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Sevgül Çorak, “Adana'daki akrabalarımın yanına gidiyorum” diyerek evden çıktı. Ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen Çorak'tan bir türlü haber alınamadı. Çorak'ın ailesi genç kadının hayatından endişe ederken, polise de kayıp başvurusunda bulundu.

Sevgül Çorak'ın ailesi Adana'daki bütün akrabalarını aradıklarını ancak bir türlü ona ulaşamadıklarını söyledi.

Fatih Keçe



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