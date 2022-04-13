Bitmeyen kış! Nisan ortasında kar

BİNGÖL

Nisan ayının ortasında sürpriz bir şekilde kar yağışı alan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar, ''Bugün 13 Nisan ve ikinci kışı yaşıyoruz. Bir türlü ilkbaharı göremedik'' dedi.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, akşam başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Bahar ayının ortasında kar yağışının yaşandığı ilçede, kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Ramazan ayının yeni gününe karla uyanan esnaf kürekle kar temizliği yaparken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Baharın ortasında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci kışı yaşadıklarını söyledi. Vatandaşlardan Ahmet Ay, ''Bugün 13 Nisan ve ikinci kışı yaşıyoruz. Bir türlü ilkbaharı göremedik Karlıova'da. Allah hayra çevirsin. Cümlemize kolay gelsin” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

Kastamonu il merkezinin yüksek kesimleri gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, il merkezini de beyaza bürüdü. Gece saatlerinde il merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İl merkezinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, güne beyaz örtüyle uyandı.

ARDAHAN

Ardahan'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahanlılar güne karla uyandı. Kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemek için çabaladı. Kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı.

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen Murat Morkoç, "Baharı görmeden yaz geldi geçti. Fakat Ardahan'a kar yakışıyor. Kurak geçen bir yılın ardından yağan kar inşallah çiftçiye bereket olarak yansıyacak. Yani kar berekettir" dedi.

ANKARA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler de kardan etkilendi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de etkili oldu. Bir süre önce Kızılcahamam'a dönen leylekler de kar yağışından etkilendi.

KARS

Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Kentte gece başlayan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

“Millet Ege'de denize giriyor ben burada kar kürüyorum”

Batıda insanların Ege'de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, “Nisan'ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege'de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum” dedi.

Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, “Nisan'ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz” diye konuştu.

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce kar ve don uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

Bingöl'ün en çok kar yağışı alan ilçesi Karlıova, bahar ayının ortasında beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Adını karla kaplı ovadan alan Karlıova ilçesinde kar çilesi bitmek bilmedi. İl genelinde bahar havası tamamen hakim olurken, Karlıova'da yeniden kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar, sonrasında tamamen etkisini gösterdi. İlçenin tamamı beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yer yer 5 santimetreyi aştı.

Kar yağışıyla beraber bazı sürücüler de aracının üzerinde karları temizlemeye başladı.