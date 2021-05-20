Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

Özel bir şirkete ait enerji santralinde başlayan ve yaklaşık 60 dönümlük alanı etkileyen yangın 3. gününde de devam ediyor. İki numaralı sahada mısır silajı ve saman balyalarının bulunduğu alanda yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde sürüyor. Alevlerin sona ermesinin ardından ise soğutma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yoğun dumanların çıkmaya devam ettiği bölgede yanan balyalardan zaman zaman da alevler yükseliyor. Yangının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Onur Dal