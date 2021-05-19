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Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Özel bir şirkete ait enerji santralinde başlayan ve yaklaşık 60 dönümlük alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti. Yangında 1 ve 2 numaralı sahalardaki alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangına; Afyonkarahisar, Konya ve Isparta'dan itfaiye ekipleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri müdahale etti. Yangının meydana geldiği 60 dönümlük alanda yoğun duman halen devam ederken alan drone ile havadan görüntülendi.

Savcılık olayla ilgili incelemelerini sürdürürken sabotaj iddiaları araştırılıyor. Yangının bilançosu soğutma çalışmalarından sonra ortaya çıkacak. Çalışmalar AFAD koordinesinde yürütülüyor.

Gökten Ceylan - Hayati Kanat

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