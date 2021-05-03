Biyokütle yakıtlı enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alanda sürüyor

Yangın, Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle yakıtlı enerji santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına ilk başta tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü. 80 bin metrekarelik alanda devam eden yangının diğer alanlara sıçramasının önü kesilirken, alevler yoğun uğraşlara rağmen halen kontrol altına alınamadı.

"Çok yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı şekilde ilerledi"

Yangının ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunarak itfaiye ekiplerinin koordinesine destek olan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, “Katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları, yani yanıcı bitkisel atıklardan enerji üreten büyük bir tesis. Yaklaşık 18.00 sıralarında 3 numaralı sahada yangın fark ediliyor. İlk önce Çay Belediyesi itfaiye ekipleri direkt müdahale ediyor. Santralin kendi personeli müdahale ediyor yangına. Rüzgarın çok şiddetli olması sebebiyle ve mevcut alanda çok yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı şekilde ilerledi. Yaklaşık 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesiyle müdahale ediliyor ancak 3 numaralı sahada herhangi bir şey kurtarılamadı. Ürünlerin tamamı yandı” dedi.

"Yangının ilerlemesi engellendi ancak tamamen kontrol altına alınmış değil"

Yangının ilerlemesinin durdurulduğunu ancak halen kontrol altına alınamadığını vurgulayan Başkan Atlı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2 numaralı sahaya alevlerin yükselmesi nedeniyle yangın atladı. Şimdi arkadaşlar bu sahanın ilerlemesini engelliyorlar. Yangının ilerlemesi engellendi ancak tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindiğimiz konu herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah hiçbir kimsenin canına bir şey olmadan yangın söndürülmüş olur. Biz de yangının başındayız. Tüm ekiplerimizin koordinasyonunu sağlıyoruz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz.”

“Yaklaşık 120 çalışanı olan Türkiye genelinde de büyük santraldir”

Yangının santralin olduğu alana sıçramamasının ve herhangi bir can kaybının yaşanmamasının yüreklere su serptiğini dile getiren Başkan Atlı, “Yaklaşık 80 bin metrekare alandaki tüm alan yandı. 3 numaralı sahadaki ürünlerin tamamı yanmış durumda. 2 numaralı sahaya da atladı ancak arkadaşlar kontrol altına aldı. Burada yaklaşık 3 tane büyük saha var. 3 numaralı sahada çıktı bu yangın. 2 numaralı sahaya da atladı. Santralin bulunduğu alanda yangın yok. Yaklaşık 120 çalışanı olan Türkiye genelinde de büyük santraldir” diye konuştu.

Mevlüt Tınas - Onur Dal

