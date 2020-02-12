İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biyonik kolla hayata tutundu

Biyonik kolla hayata tutundu
Biyonik kolla hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan Biyolog Zübeyde Nisa Karabacak, geçirdiği trafik kazasında sağ kolunun dirsek altını kaybetti. Zübeyde, ‘Revo’ adını verdiği biyonik koluyla hayata tutundu.

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında kolunun kaybeden 29 yaşındaki Zübeyde Nisa Karabacak, yaşadığı acıya rağmen hayata tutundu. Hayatına bir kolu eksik olarak devam eden Zübeyde'ye İzmir'de ‘Touch Bionics' (biyonik dokunuş) adı verilen biyonik kol takıldı. Genç kız, kolu kesilmeden önceki gibi kolunu beyin gücüyle hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşıyor, çay bardağı gibi nesneleri kavrayıp, bilgisayar kullanıp makyaj yapabiliyor. Biyonik koluyla hayata tutunan Karabacak, biyonik kolunun özel kalemiyle yazı yazıyor.

Tiroid kanserini yendi, kalp ameliyatı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Atatürk Anı Müzesi'nde rehber olarak görev yapan Karabacak, üniversite öğrencisiyken tiroid kanserine yakalandığını anlattı. Karabacak, 5 yıl boyunca kanserle savaştı. Işın ve kemoterapi tedavisi gören Karabacak, 5 yılın sonunda kanseri yenmeyi başardı. Kanseri yenmesinin ardından 2 kere kalp krizi geçirdiğini anlatan Karabacak, “İki kez kalp krizi geçirdim. 24 yaşındayken açık kalp ameliyatı oldum. İki ölümcül rahatsızlığı atlatıp hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Yaşadığım bu olaylardan sonra Gaziantep'te bir trafik kazası geçirdim. Kazada sağ kol dirseğimin altı parçalandı. Ameliyatla bu kolum kesildi. Kolum kesildikten sonra biyonik kol arayışına geçtim. İngiltere'de biyonik kol yapıldığını buldum ve yaklaşık 4 yıl önce koluma biyonik kol takıldı. Biyonik kol takılmadan önceki geceyi biyonik kolu kucağıma alarak uyudum” dedi.

Metin Faruk Tamer
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.