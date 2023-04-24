

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköy'de sahaya indi. Durgut, Göztepe 60. Yıl Parkı'nda arkadaşlarıyla veya ailesiyle vakit geçiren genci yaşlısı her yaştan vatandaş ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleyen Durgut, aynı zamanda çocuklar için içinde boyama kitabı ve yetişkinler için pazar çantası bulunan hediye paketlerini de vatandaşlara verdi.

“Bu seçimin kazananı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve Türkiye Yüzyılı olacak”

14 Mayıs'ta yapılacak seçime dair açıklamalarda bulunan Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Biz sürekli sahadayız. Seçim yaklaştıkça saha çalışmalarımız daha da arttı. Son günlerde halkın teveccühünün daha da arttığını müşahede ediyoruz. Özellikle bu bayram, hem 23 Nisan, hem Ramazan Bayramı bir araya gelince çok pozitif güzel bir gündem oldu. Çok önemli büyük felaketler, badireler atlattık ama milli birlik ve beraberlik içinde bu badireleri atlatacağımıza dair insanların inancı güçlü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu badirelerin atlatılacağına dair de inanç çok güçlü. Dolayısıyla halkın tepkisini ve teveccühünü çok iyi görüyorum. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin kazananı inşallah Cumhurbaşkanımız olacak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve Türkiye Yüzyılı olacak. Biz bu seçimi öyle bir kazanacağız ki kaybedeni olmayacak, milli birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç



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