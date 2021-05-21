'Bizce İstanbul' projesi araştırmaları sergiye dönüştü

İç Mimarlık, İç Mimarlık Çevre Tasarımı, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı gibi birçok farklı bölümde lisans eğitimi gören öğrencilerden oluşan ‘Bizce İstanbul' proje ekibinin araştırma serilerinden oluşturduğu sergi çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanat Fakültesi tarafından organize edilen Tasarım Fest'21 kapsamında düzenlenen sergide, “Evinde Öğren” serisi, “İstanbul'a Dair Notlar” serisi ve “İstanbul'dan Haberler” serilerinin görsellerine yer veriliyor.

Araştırma serilerin hazırlanışı ve içeriği ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aykut şöyle konuştu:

“Sergide yer alan işler, bir senedir pandemi koşullarında keyifle ürettiğimiz serilerden oluşuyor. ‘Evinde Öğren' serimizde İstanbul'un simge eserlerine ait rivayetler ve tarihçelerinden bahsediyoruz. Bu seride ekibimizden İç Mimarlık öğrencileri Seray Nisa Yavuz ve Ahmet Taha Demirci yer alıyor. İlgi çekici olduğuna inandığımız, bizi büyüleyen bilgilerle karşılaştık ve bu sebeple serimizin sergide yer almasını istedik. Bir diğer serimiz “İstanbul'a Dair Notlar” ise ekibimizden İletişim ve Tasarımı Bölümünden Simge Irmak Arbaç'a ait. İstanbul'a dair pek duyulmamış birçok detay bilgiyi takipçilerimize sunduk ve oldukça keyif aldık. Bizi epey besleyen serilerden biri oldu. “İstanbul'dan Haberler” serimizde de ekibimizden İç Mimarlık öğrencileri Seray Nisa Yavuz ve Ahmet Taha Demirci yer aldı. İstanbul'un tarihi, restore edilmeyi bekleyen yapılarına ilişkin haberleri derledik. Yapıların öykülerine de göz atma fırsatı yakaladık. Bu anlamda yine hem keyifli hem bilgilendirici bir seriyi daha tamamlamış olduk ve sergide yer verdik. Zaten yola çıkarken de ekipçe mottomuz “İstanbul'a her yönden bakabilmek” olduğundan serilerimizle pandemi sürecine rağmen bu mottoyu sürdürdük.”

Sergi, üniversitenin web sitesinde yayınlanan bağlantılar üzerinden çevrimiçi olarak gezilebiliyor.