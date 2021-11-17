'Bizim Çocuklar' play-off'a kaldı

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

3. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında araya giren Savic, ceza sahasına hareketlenen Beqiraj'ı gördü. Topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

8. dakikada Karadağ savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Osmajic, Zeki'den önce topla buluşup ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü ancak top az farka dışarı gitti.

22. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, önce düzeltti ardından da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

41. dakikada Karadağ etkili geldi. Haksabanovic'in ara pasında topla buluşan Osmajic sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Uğurcan iyi yer tutarak topu kornere çeldi.

41. dakikada kazanılan korner atışında Haksabanovic ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Tomasevic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Hakan, savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Sarkic topu kontrol etti.

45' İlk yarı sona erdi.

54. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Burak bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Halil'i gördü. Halil'in çaprazdan vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

59. dakikada Halil'in ara pasında hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

60. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Hakan, Orkun Kökçü'yü gördü. Bu futbolcunun uzaktan çok sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 1-2

64. dakikada gelişen Karadağ atağında Tomasevic'in bıraktığı topa Osmajic bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan'ı geçen topu son anda Çağlar çizgiden çıkardı.

82. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Sarkic son anda topu kornere tokatladı.

Stat: Podgorica Şehir Stadı

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic (Simic dk. 57), Vujacic, Radunovic, Jovovic (Bozovic dk. 67), Jankovic (Raickovic dk. 74), Haksabanovic (Vukotic dk. 57), Tomasevic, Beqiraj (Vujnovic dk. 66), Osmajic

Yedekler: Mijatovic, Agovic, Dreskovic, Vikcevic, Mirkovic

Teknik Direktör: Miodrag Radulovic

Türkiye: Uğurcan, Zeki (Kaan dk. 90+1 ?), Çağlar, Merih, Caner, Berat (Orkun dk. 46), Abdülkadir (Berkan dk. 79), Hakan, Kerem (Barış Alper dk. 79), Halil (Kenan dk. 69), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan, Ersin, Rıdvan, Tolga, Taylan, Yusuf, Serdar

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Beqiraj (dk. 3) (Karadağ), Kerem (dk. 22) (Türkiye)

Sarı kartlar: Osmajic, Vukotic (Karadağ)

Bozhan Memiş - Malik Hasa